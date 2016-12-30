الصين تمنح تيفيز راتباً أعلى من رونالدو وميسي

بات المهاجم الأرجنتيني، كارلوس تيفيز، آخر الصفقات الكبرى التي تبرمها أندية صينية لكرة القدم، بعدما أغراه شنغهاي غرينلاند براتب سنوي هو الأعلى في التاريخ، يناهز 40 مليون يورو، لترك نادي طفولته بوكا جونيورز. يذكر أن لاعبين آخرين حققوا دخلاً سنويا أعلى، إلا أنه كان مزيجاً من راتب وعقود إعلانية ومكافآت.

وبهذا المستوى تفوق تيفيز على نجمي الكرة العالمية، الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ28 مليوناً، والبرتغالي رونالدو بـ32 مليون يورو.

ومع سعي العملاق الآسيوي للتحول إلى قوة كروية عالمية، أبرمت الأندية الصينية في 2016 صفقات بعشرات ملايين الدولارات لضم لاعبين بارزين، آخرهم البرازيلي أوسكار المنتقل في ديسمبر، من تشلسي الإنجليزي إلى شنغهاي سبيغ مقابل 70.5 مليون يورو.

إنفاق يتعدى المليار يورو يسعى النادي الصيني إلى تعزيز صفوفه بلاعبين بارزين، لمنافسة غريمه في المدينة شنغهاي سبيغ، الذي ضم أوسكار، أخيراً، والسعي لمنافسة غوانغجو ايفرغراندي، بطل الدوري الممتاز ست مرات. وبات الإسراف في الإنفاق على اللاعبين يدق ناقوس الخطر في الصين نفسها، إذ حذرت وسائل إعلام رسمية أخيراً من «فقاعة» في كرة القدم، مشيرة إلى أن إنفاق الأندية فاق المليار يورو هذه السنة. وسيعتمد مدرب شنغهاي الأوروغوياني، غوستافو بويت، على السنغالي، دمبا با، اللاعب السابق في صفوف نيوكاسل الإنجليزي، والنيجيري اوبافيمي مارتينز، اللاعب السابق في صفوف انتر ميلان الإيطالي. وخلال الأشهر الماضية، استقطبت الأندية الصينية عدداً من اللاعبين البارزين في أوروبا مقابل صفقات ضخمة، منهم البرازيليان أليكس تيكسييرا وهولك والكولومبي جاكسون مارتينيز والأرجنتيني ايزيكييل لافيتزي، والإيطالي غراتسيانو بيليه. وبحسب التقارير الصحافية، بات عدد من هؤلاء من الأعلى دخلاً بين لاعبي كرة القدم في العالم.

وأكد شنغهاي غرينلاند، أمس، انتقال تيفيز (32 عاماً) لصفوفه، معتبراً إياه «أفضل مسجل في تاريخ الأرجنتين»، وأنه سيحسن «بشكل ملموس» أداء النادي، من دون أن يكشف قيمة الصفقة أو راتب اللاعب.

إلا أن مصدراً مقرباً من الأخير أفاد لوكالة «فرانس برس» بأن تيفيز سينال راتباً سنوياً يناهز 40 مليون يورو، وهو ما لا يقارن مع راتبه السنوي في النادي الأرجنتيني، الذي كان يناهز مليوني يورو فقط. وكان بوكا جونيورز يطالب بـ10 ملايين يورو للاستغناء عن تيفيز.

وأفاد النادي الأرجنتيني بأنه «توصل إلى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند الصيني حول انتقال كارلوس تيفيز نزولاً عند رغبة اللاعب الذي يريد أن ينهي مسيرته الكروية في هذا البلد الآسيوي».

ويتم اللاعب عامه الـ33 في فبراير، وخاض مسيرة كروية متنوعة دافع خلالها عن ألوان أندية عدة، أبرزها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي.

ونشأ تيفيز في بوكا جونيورز وعاد إليه في يوليو 2015، بعد تجربته الاحترافية في أوروبا، وذلك بعيد خسارة فريقه يوفنتوس أمام برشلونة الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن يخضع تيفيز للفحوص الطبية، وفي حال جرت الأمور على ما يرام سينضم إلى زملائه الجدد في مدينة اوكيناوا اليابانية، حيث يستعدون، حتى نهاية يناير، للموسم المقبل.

وأنهى شنغهاي غرينلاند الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري الصيني، وسيشارك هذا الموسم في دوري أبطال آسيا.

ورغم أن لاعبين بارزين آخرين سبقوا تيفيز للنادي، كالفرنسي نيكولا انيلكا والعاجي ديدييه دروغبا، إلا أن المهاجم القصير القامة يقدم على الخطوة وهو لايزال يقدم أداء يليق بدوريات أكثر تنافسية.

فقبل أسبوعين، سجل تيفيز هدفين، وقاد فريقه للفوز على غريمه ريفر بلايت (4-2) في «ديربي» العاصمة الأرجنتينية.

ويعد تيفيز «معبود الجماهير» في بوكا جونيورز الذي رفع مشجعوه خلال الأيام الماضية لافتات في ملعبه «لابومبونيرا» كتب فيها «كاريلتو لا ترحل»، وهو الاسم الذي يطلق تحبباً على تيفيز. كما يكنى اللاعب بكنيات عدة، منها «لاعب الشعب» و«الأباتشي».

وبعد ستة أشهر من عودته إلى نادي الطفولة، أسهم تيفيز في إحراز بوكا جونيورز لقب الدوري في الموسم الماضي، بعد انقطاع لأعوام. وكان اللاعب احتفل الأسبوع الماضي في كولومبيا بزفافه من فانيسا مانسيل (لهما ثلاثة أولاد)، ويقضي حالياً إجازة في المكسيك.