تشافي: ريال مدريد مصدر إزعاج دائم لبرشلونة

قال نجم الكرة الإسبانية واللاعب الحالي في نادي السد القطري، تشافي هيرنانديز، إن «ريال مدريد سيظل مصدر إزعاج دائم لفريق برشلونة، كونه فريقاً كبيراً وقادراً على المنافسة في كل البطولات».

وتمنى نجم الكرة الإسباني وبرشلونة سابقاً، تشافي، في حديث، أول من أمس، مع إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية، أن يرى ميسي وانيستا ولويس انريكي معاً في العام المقبل. وأضاف «من الطبيعي أن ينهك برشلونة مدربه، إنه النادي الأكبر في العالم، هناك ضغوط كثيرة، وتعطش لإحراز الألقاب في كل عام، هناك عمل كثير وهذا واضح، أرى أن لويس انريكي يستمتع ويعاني في الوقت نفسه، ولكن مهنة التدريب تحتوي على كل شيء».

وأشار تشافي إلى أن نتيجة التعادل، التي انتهت بها مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة، كانت عادلة.

واستطرد: «بالنسبة لي النتيجة كانت عادلة، الكلاسيكو كان يتأرجح بين الطرفين، ريال مدريد لديه فريق جيد للغاية ويستطيع المنافسة على كل الألقاب».

ورداً على سؤال عن رأيه في الهدف القاتل، الذي أحرزه مدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس، في الدقيقة الأخيرة من تلك المباراة، قال: «ريال مدريد يزيد من الضغط دائماً في الدقائق الأخيرة، لقد حافظ على إصراره حتى النهاية، ريال مدريد سيظل سبباً للإزعاج الدائم لبرشلونة».