صحف عالمية

تهديد لدي ماريا قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، في عدد خاص، أمس، عن صفقة باريس سان جيرمان الجديدة، التي تخص اللاعب الألماني دراكسلر، إن الوافد الجديد من شأنه تشكيل تهديد حقيقي لمكانة الأرجنتيني، دي ماريا، خلال الفترة المقبلة. «ليكيب» زيدان أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس، أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يتطلع للعام الجديد بتحديات كبيرة، فقد حقق كل ما يحلم به، وتخطى مستوى التوقعات بالنسبة له في 2016، لكن في 2017 ستكون الأمور أكثر تعقيداً على المدرب لأنه مطالب بالحفاظ على النجاح. «ماركا»