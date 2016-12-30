صحف عالمية

فتحت الوكالة الإسبانية لحماية الصحة تحقيقاً مع لاعب إشبيلية، سمير نصري، المعار حالياً من مان سيتي، حول إمكانية خرقه قواعد مكافحة المنشطات، بعد أن تبين خضوعه لعلاج طبيعي في إحدى الوكالات بلوس أنجلوس الأميركية قبل أشهر.
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تهديد لدي ماريا
قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، في عدد خاص، أمس، عن صفقة باريس سان جيرمان الجديدة، التي تخص اللاعب الألماني دراكسلر، إن الوافد الجديد من شأنه تشكيل تهديد حقيقي لمكانة الأرجنتيني، دي ماريا، خلال الفترة المقبلة.
«ليكيب»
زيدان
أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس، أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يتطلع للعام الجديد بتحديات كبيرة، فقد حقق كل ما يحلم به، وتخطى مستوى التوقعات بالنسبة له في 2016، لكن في 2017 ستكون الأمور أكثر تعقيداً على المدرب لأنه مطالب بالحفاظ على النجاح.
«ماركا»