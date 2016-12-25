صحف عالمية

«سوبر ميلان»

احتفت الصحف الإيطالية، منها «لاغازيتا» بالمهارة الكبيرة التي يتمتع بها حارس إي سي ميلان، دوناروما، والذي لعب دوراً حاسماً في فوز ميلان بلقب كأس السوبر، على حساب يوفنتوس، بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت في قطر أول من أمس. «لاغازيتا»

راتب زازا

وافق مهاجم فريق يوفنتوس السابق، زازا، على الانتقال إلى فريق فالنسيا الإسباني لكرة القدم، مقابل خفض راتبه بنحو 30%، خصوصاً بعد التجربة الفاشلة والقصيرة، التي لعب فيها الأشهر الماضية معاراً مع ويست هام الإنجليزي. «فووتبل إيطاليا»