رونالدو وميسي.. 270 هدفاً في «الليغا» منذ 2009

شغل نجما ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبرشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عالم كرة القدم منذ تسع سنوات، وزاد الأمر أكثر منذ أن حل رونالدو في ضيافة إسبانيا صيف 2009، حينما انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني، لتنطلق بعد ذلك المقارنة التي لا تتوقف بين من هو أفضل لاعب في العالم، رونالدو أم ميسي، حتى أن الأرقام نفسها تضعهما في مستوى متقارب، فاللافت أن لكل منهما 270 هدفاً في الدوري الإسباني منذ موسم 2009-2010، تاريخ بداية رونالدو في الليغا وحتى اليوم. والحقيقة أن اللاعبين مميزان لدرجة أنهما وحدهما تقاسما آخر تسع جوائز للكرة الذهبية، خمس منها لميسي، وأربع لرونالدو، الذي توج بالنسخة الأخيرة منها قبل أسبوعين.

وفي التقرير التالي، تلقي «الإمارات اليوم» الضوء على مسيرة اللاعبين، وأرقامهما في مختلف المسابقات، إذ تظهر الإحصاءات أنهما وبنهاية العام الجاري، يتقاربان كذلك في عدد المباريات في الليغا منذ 2009، بواقع 247 مباراة لرونالدو، و252 مباراة لميسي، وكذلك في الدقائق (21 ألفاً و206 دقائق لرونالدو، و21 ألفاً و218 دقيقة لميسي)، وغيرها من الإحصاءاتالمثيرة بين أفضل لاعبين في كرة القدم حالياً:

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