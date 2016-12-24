برشلونة يواجه بلباو.. وصدام بين إشبيلية والريال في كأس إسبانيا

تزداد مهمة برشلونة صعوبة في الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم اعتباراً من الدور ثمن النهائي، بعدما أوقعته القرعة التي أقيمت أمس في مواجهة اتلتيك بلباو، بينما سيواجه غريمه ريال مدريد إشبيلية.

ورغم أن الكفة تميل لمصلحة برشلونة في المواجهات المباشرة في مختلف المسابقات (27 فوزاً و10 تعادلات وثلاث هزائم)، منها ثلاثة انتصارات في نهائي الكأس، إلا أن بلباو دائماً ما يشكل عائقاً نفسياً للفرق الكبيرة، خصوصاً في الكأس الذي أحرزه 23 مرة.

ولا يتفوق عليه في ذلك سوى الكاتالوني (28 لقباً)، آخرها الموسم الماضي بفوزه على إشبيلية 2-صفر في الوقت الإضافي.

وأوقعت القرعة ريال مدريد بطل أوروبا ومتصدر ترتيب الدوري المحلي، مع إشبيلية بطل الدوري الأوروبي.

وستحمل المواجهة، في الرابع من يناير والـ11 منه، طابعاً ثأرياً لإشبيلية الذي خسر أمام الفريق الملكي في الكأس السوبر الاوروبية 2-3 في أغسطس.

وسيلتقي الفريقان ثلاث مرات خلال أقل من أسبوعين، بما فيها مباراة في الدوري 15 يناير.

وفي بقية المواجهات، يلعب لاس بالماس مع أتلتيكو مدريد، والكوركون (درجة ثانية) مع قرطبة (ثانية)، وسوسييداد مع فياريال، وديبورتيفو أمام الافيس، وفالنسيا مع سلتا فيغو، واوساسونا مع ايبار.