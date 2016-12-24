الخليفي: رأيت في عيون اللاعبين أن سان جرمان سيكون بطلاً

اعتبر رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، القطري ناصر الخليفي، أن فريق العاصمة سيحتفظ باللقب للمرة الخامسة على التوالي، بقيادة المدرب الإسباني اوناي ايمري، رغم البداية المتواضعة، موضحا:«لأنني رأيت ذلك في عيون اللاعبين». وقال الخليفي في مقابلة نشرتها صحيفة «لوباريزيان»، أمس، رداً على سؤال حول إمكانية احتفاظ الفريق باللقب:«نعم، أنا واثق جداً بذلك. لا أريد أن أظهر متغطرساً من خلال هذا التأكيد، لكني رأيته في عيون اللاعبين بعد الفوز على لوريان 5-صفر». وأضاف: «صدقوني، اللاعبون لا يريدون أن يفلت منهم اللقب، ولهذا السبب يجب التركيز أكثر من أي وقت مضى، وفي كل الأحوال سنتوج بالبطولة». ويحتل باريس سان جرمان المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق خمس نقاط عن نيس المتصدر، وثلاث نقاط عن موناكو الثاني. وجدد الخليفي الثقة بالمدرب ايمري غير المقنع حتى الآن منذ أن خلف لوران بلان الصيف الماضي، وباللاعبين، خصوصاً الأرجنتيني انخل دي ماريا البعيد عن مستواه، وأكد أنه لن يتخلى عن أحد قبل نهاية الموسم. وقال «أنا متأكد بنسبة 100% أن اللاعبين يدعمون المدرب. الاتصالات بينهم كثيرة، والجميع يقرون بخبرته وبحبه لكرة القدم. قلت دائماً إنني أثق بأوناي ايمري».