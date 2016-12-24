أبرز 5 صفقات لأندية الصين في 2016

أعلن نادي شنغهاي سيبغ الصيني لكرة القدم، أمس، إنجاز انتقال لاعب الوسط البرازيلي أوسكار من تشلسي الإنجليزي، في صفقة تقدر بـ70.5 مليون يورو، ما يضع أندية الصين في مكان قريب من كبرى أندية أوروبا من حيث الإنفاق على كرة القدم الذي وصل إلى أرقام قياسية في هذا البلد، على الرغم من ضعف مستوى كرة القدم فيه، لكن في الفترة الأخيرة بدأ عدد كبير من نجوم الكرة المحترفين في أوروبا ينتقلون للعب في الصين، وتالياً أبرز خمس صفقات انتقال إلى الأندية الصينية هذه السنة:

البرازيلي أوسكار (70.5 مليون يورو)

انتقل نجم الكرة البرازيلية، ولاعب تشلسي الإنجليزي، أوسكار إلى نادي شنغهاي الصيني مقابل صفقة تقدر قيمتها بـ70.5 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى صفقة بيع لتشلسي، وأحد أغلى الانتقالات من أحد نوادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً 38 هدفاً خلال 203 مباريات مع تشلسي، بعد انتقاله إليه من إنترناسيونال البرازيلي عام 2012 مقابل 30 مليون يورو.

البرازيلي هولك (55.8 مليون يورو)

انتقل المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عاماً، هولك، من زينيت سان بطرسبورغ الروسي إلى شنغهاي سيبغ الصيني في يوليو مقابل 55.8 مليون يورو. سجل أربعة أهداف منذ انتقاله، وساهم في إنهاء ناديه الجديد هذه السنة في المركز الثالث بترتيب الدوري. وسجل للنادي الروسي 77 هدفاً في 147 مباراة، وساهم في إحرازه الدوري الروسي الممتاز في موسم 2014-2015.

البرازيلي أليكس تيكسييرا (50 مليون يورو)

انتقل المهاجم البرازيلي أليكس تيكسييرا من شاختار دانييتسك الأوكراني إلى جيانغسو سونينغ الصيني مقابل 50 مليون يورو في فبراير. وسجل المهاجم البرازيلي (26 عاماً) 19 هدفاً في 14 مباراة مع ناديه الجديد، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري، علماً بأنه سجل 89 هدفاً في 223 مباراة مع ناديه السابق.

الكولومبي مارتينيز (42 مليون يورو)

انفق نادي غوانغجو ايفرغراندي 42 مليون يورو على المهاجم الكولومبي مارتينيز لضمه إلى صفوفه في فبراير، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً شارك في أربع مباريات فقط، مسجلاً أربعة أهداف.

البرازيلي راميريز (28 مليون يورو)

بعد تراجع أدائه مع تشلسي الإنجليزي، انفق جيانغسو سونينغ 28 مليون يورو على اللاعب البرازيلي راميريز (29 عاماً)، للانتقال إلى صفوفه في يناير الماضي. وكان المبلغ رقماً قياسياً آسيوياً، لكنهتحطم مراراً في الأشهر الماضية.