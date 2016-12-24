صحف عالمية

عودة توران استفاد أردا توران من الفترة الأخيرة مع برشلونة، حيث استعاد بعضاً من مستواه، وسجل 11 هدفاً في المسابقات التي شارك فيها الأسابيع الماضية، كما تمكن من رفع قيمته في سوق انتقالات اللاعبين، ما يقربه أكثر من الدوري الصيني. «موندو ديبورتيفو» دراكسلر وسان جرمان بات الألماني دراكسلر، لاعب فريق فولفسبورغ الألماني، على أعتاب الانتقال إلى سان جرمان، حيث من المتوقع أن يكون اللاعب أولى الصفقات المهمة للفريق الباريسي في يناير، في حين اقترب خيسيه من الإعارة إلى لاس بالماس. «ليكيب»