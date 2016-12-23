الأرجنتين تنهي 2016 متصدرة التصنيف

أنهى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم سنة 2016 متصدراً التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا)، أمس.

وكانت الأرجنتين انتزعت الصدارة من بلجيكا في أبريل، وحافظت عليها حتى نهاية السنة، برصيد 1634 نقطة. وحلت ثانية غريمة الأرجنتين البرازيل بفارق 90 نقطة.

وكسبت الأرجنتين 10 مباريات من أصل 15 خاضتها في 2016، وخسرت ثلاث مباريات، بينها نهائي كوبا أميركا في الولايات المتحدة أمام تشيلي، وأخرى أمام البرازيل في تصفيات المونديال.

وحلت ألمانيا بطلة 2014 ثالثة، أمام تشيلي وبلجيكا وكولومبيا.

ومنح الاتحاد الدولي (فيفا) لقب «أفضل منتخب صاعد» إلى فرنسا التي حلت سابعة.