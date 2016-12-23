إقالة مدرب جنوب إفريقيا «المتعجرف»

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، أمس، إقالة مدرب المنتخب الوطني، افرايم ماشابا، من منصبه، لشتمه مسؤولين في الاتحاد. واتهم الاتحاد المدرب بسوء السلوك، والتمرد، وخرق قواعد التواصل. وأضاف في بيان «نظراً لفداحة ما حصل، وجدنا أنفسنا مضطرين للاستغناء عن المدرب». وكان المدرب تبادل الشتائم والإهانات مع رئيس الاتحاد، داني جوردان، بعد المباراة التي فاز بها منتخبه على السنغال 2-1 في تصفيات كأس العالم 2018.

وعرف ماشابا بعباراته اللاذعة بحق الاتحاد وآخرين، إذ دعا الصحافيين إلى الكف عن تسميته بالمتعجرف «إذا أردتم أن تكتبوا أشياء عني، اجعلوها واضحة».