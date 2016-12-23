صحف عالمية

خصصت صحيفة «ماركا» مساحة كبيرة للحديث بتفصيل عن معالم خطة رئيس «فيفا» إنفانتينو، بالنسبة للكرة العالمية، التي تعتمد بدرجة أولى على أن تكون كل الأموال مخصصة لتطوير كرة القدم فقط دون أي شيء آخر.
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تحرر ألكاسير
شعر باكو ألكاسير، المنتقل الصيف الماضي من فريق فالنسيا إلى برشلونة، بالتحرر خلال لقاء هيركوليس في كأس الملك، حيث سجل أول هدف له مع البلاوغرانا، على الرغم من أنه هدف مشكوك في صحته كونه من تسلل، لكنه حرر اللاعب. «سبورت»
ارتياح باريسي
يعيش الجهاز الفني لسان جيرمان ولاعبوه، انفراجة حقيقية بعد أن فجّروا غضبهم في شباك لوريان، صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنسي بخماسية، منحت اللاعبين فسحة أمل، خصوصاً أنها جاءت في نهاية العام الجاري. «ليكيب»