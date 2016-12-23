صحف عالمية

تحرر ألكاسير

شعر باكو ألكاسير، المنتقل الصيف الماضي من فريق فالنسيا إلى برشلونة، بالتحرر خلال لقاء هيركوليس في كأس الملك، حيث سجل أول هدف له مع البلاوغرانا، على الرغم من أنه هدف مشكوك في صحته كونه من تسلل، لكنه حرر اللاعب. «سبورت»

ارتياح باريسي

يعيش الجهاز الفني لسان جيرمان ولاعبوه، انفراجة حقيقية بعد أن فجّروا غضبهم في شباك لوريان، صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنسي بخماسية، منحت اللاعبين فسحة أمل، خصوصاً أنها جاءت في نهاية العام الجاري. «ليكيب»