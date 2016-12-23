«سوبر» اليوفي وميلان في الدوحة

يلتقي ناديا يوفنتوس بطل الدوري والكأس، وميلان وصيفه في المسابقة الثانية، مساء اليوم، في مباراة كأس السوبر الإيطالية، التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية خلال عامين.

واستضافت الدوحة الكأس للمرة الأولى في 2014، وأحرزها نابولي على يوفنتوس بركلات الترجيح (6-5)، بعد تعادلهما 2-2.

وستكون المباراة ثاني مرة يتنافس الفريقان على «السوبر كوبا»، بعد لقاء أول عام 2003 في نيوجرسي بالولايات المتحدة، فاز به يوفنتوس بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

ويحمل فريق «السيدة العجوز» الرقم القياسي في عدد المرات التي أحرز فيها لقب كأس السوبر (7)، آخرها الموسم الماضي، بعد فوزه على لاتسيو (2-صفر) في المباراة التي أقيمت بشانغهاي الصينية.

أما ميلان فأحرز اللقب ست مرات، آخرها في 2011، عندما هزم إنتر ميلان (2-1)، علماً أنها كانت آخر مرة ينافس فيها على الكأس.

وكان يوفنتوس وصل إلى الدوحة (الثلاثاء)، إلا أن ميلان وصلها مساء أول من أمس، بعد أن تعرّضت الطائرة التي كانت تنقل لاعبيه من لندن إلى الدوحة، لعطل فني مساء الثلاثاء، ما اضطره إلى إرجاء رحلته.

وقال رئيس ميلان، أدريانو غالياني: «كنا ضحية تحيز رياضي جدي. يوفنتوس يرتاح حالياً في مكان دافئ، سيتدرب تحت حرارة أعلى بنحو 20 درجة عن ميلانيلو (مركز التدريب الخاص بميلان)».

وكان يوفنتوس توّج الموسم الماضي بطلاً للدوري للمرة الخامسة متتالية، وأحرز الكأس على حساب ميلان (1-صفر). واعتبر المدير العام ليوفنتوس، بيبي ماروتا، في تصريحات صحافية، أن «فريقه يرغب في متابعة الإنجازات التي يحققها في الأعوام الماضية».

وقال: «الفوز بلقب الدوري للموسم السادس سيكون استثنائياً»، معتبراً أن «الظروف مهيئة لتحويل ما نتمناه إلى حقيقة هذا الموسم». ويعدّ الفريقان من الأبرز في إيطاليا. وأحرز يوفنتوس الدوري 32 مرة والكأس 11 مرة، وفاز ميلان بالدوري 18 مرة والكأس خمس مرات. وسبق للكأس أن أقيمت خارج إيطاليا في الأعوام الماضية، لاسيما في الولايات المتحدة والصين. وكانت الدوحة استضافت في 13 ديسمبر، مباراة ودية بين برشلونة الإسباني والأهلي السعودي (5-3)، في إطار عقد الرعاية الذي يربط النادي الكاتالوني بالخطوط الجوية القطرية. وتسعى قطر لاستقطاب فرق دولية للعب على أراضيها، ضمن تحضيراتها لاستضافة مونديال 2022.