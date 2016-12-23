كأس البطولة لفريق تشابيكوينسي البرازيلي

تسلم رئيس نادي تشابيكوينسي البرازيلي، بلينيو دافيد دي نيس فيليو، كأس سود أميركانا، الممنوحة لفريقه بعد تحطم الطائرة التي كانت تقل اللاعبين المتجهين إلى المباراة النهائية في كولومبيا، الشهر الماضي. وكان من المقرر أن يلتقي تشابيكوينسي مضيفه أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، في ذهاب الدور النهائي للمسابقة الثانية من حيث الأهمية على مستوى الأندية في أميركا الجنوبية بعد «كوبا ليبرتادوريس»، إلا أن الطائرة التي كانت تقل اللاعبين وأعضاء النادي تحطمت في منطقة ميديين الكولومبية قبل هبوطها، ما أدى إلى مقتل 71 شخصاً، بينهم نحو 50 من الفريق، ونجا ستة أشخاص فقط من الحادث. وقرر اتحاد أميركا الجنوبية منح الكأس للفريق البرازيلي، وكانت مطلباً لنادي أتلتيكو ناسيونال كذلك. ومنحت الكأس، مساء الأربعاء، على هامش سحب قرعة كوبا سود أميركانا للموسم المقبل، الذي أقيم في مدينة لوكي بالباراغواي.