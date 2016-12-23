طريق سالك للأندية العربية في «تمهيدي أبطال إفريقيا 2017»

أوقعت قرعة الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2017، التي سحبت أول من أمس، ممثلي العرب في مواجهات سهلة نسبياً.

ودخلت أربعة اندية قرعة الدوري التمهيدي هي: المريخ وصيف الدوري السوداني، والفتح الرباطي بطل الدوري المغربي، وأهلي طرابلس بطل الدوري الليبي، وشبيبة الساورة وصيف بطل الدوري الجزائري. وأعفيت فرق اتحاد العاصمة بطل الجزائر، والنجم الساحلي، والترجي الرياضي البطل ووصيفه في تونس، والوداد البيضاوي وصيف بطل المغرب، والأهلي والزمالك بطل ووصيف الدوري المصري على التوالي، والهلال بطل الدوري السوداني، من خوض الدور التمهيدي، إلى جانب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حامل اللقب، ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي بطل مسابقة كأس الاتحاد. وكان ماميلودي صنداونز أحرز لقب المسابقة الموسم الماضي على حساب الزمالك، فيما نال مازيمبي لقب مسابقة كأس الاتحاد على حساب مولودية بجاية الجزائري. ويلتقي المريخ مع سوني نغيما من غينيا الاستوائية، والفتح الرباطي مع جوهانسن السيراليوني، وأهلي طرابلس مع أول ستارز الغاني، وشبيبة الساورة مع رينجرز النيجيري. ويقام الدور التمهيدي في 10 و11 و12 فبراير ذهاباً و17 و18 و19 منه إياباً.

وتلوح قمتان عربيان في دور الـ16 في حال تأهل أهلي طرابلس والفتح الرباطي وشبيبة الساورة، حيث سيلتقي الأولان وجهاً لوجه، فيما يلعب الفريق الجزائري مع الزمالك.