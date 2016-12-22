صحف عالمية

حيرة برشلونة قال رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، جوزيف بارتوميو، إنه مقتنع بأن الأرجنتيني ليونيل سيبقى مع الفريق حتى الاعتزال وأنه سيوقع قريباً عقداً جديداً، في حين تساءل عن الأسباب التي دعت «كاس» لتقليص عقوبة حظر التعاقدات عن الريال. «فووتبل إسبانيا» تعاقدات الريال أبدى رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز تفاؤله بالفترة المقبلة بالنسبة للنادي، قائلاً إن الملكي يمر بإحدى أكثر الفترات نجاحاً في تاريخه، كما أشاد بتقليص حظر التعاقدات عن النادي، حيث سيقتصر على الفترة الشتوية يناير المقبل فقط. «ماركا»