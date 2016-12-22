بيكنباور: ألمانيا لم تدفع رشى لتنظيم مونديال 2006

كسر أسطورة كرة القدم الألماني، القيصر فرانز بيكنباور، حاجز الصمت أخيراً، واستنكر الادعاءات بشأن تقديم رشى تتعلق بكأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.

وقال بيكنباور، في مقال بصحيفة «بيلد» الألمانية: «من خلال معرفتي، منح ألمانيا حق استضافة كأس العالم لم يكن من خلال شراء الأصوات. لم نكن نحتاج رشوة أي شخص ولم نقدم الرشوة لأحد».

وأصبح بيكنباور (71 عاماً) شخصية محورية في التحقيقات الدائرة بشأن وجود

أموال غامضة جرى دفعها في ما يتعلق بكأس العالم وذلك بحكم منصبه السابق

كرئيس للجنة المنظمة للبطولة. وقال بيكنباور إن هذا المقال سيكون الأخير له بصحيفة «بيلد».

وأوضح أنه لن يعلق بالتفصيل على القضية «لحين انتهاء السلطات الألمانية والسويسرية، الذين أتعاون معهم بالطبع، من هذه التحقيقات».

وقال ممثلو الادعاء بسويسرا في سبتمبر الماضي إنهم بدأوا إجراءات جنائية في السادس من نوفمبر 2015 إزاء بيكنباور وفولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانتسيجر الرئيسين السابقين للاتحاد الألماني للعبة، وهورست شميت الذي كان نائباً لبيكنباور في رئاسة اللجنة المنظمة لمونديال 2006.

وترتبط الإجراءات الجنائية بادعاءات حول وجود احتيال وسوء إدارة وغسل

أموال واختلاس. وتركزت التحقيقات حول دفع 6.7 ملايين يورو (سبعة ملايين دولار) إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مخصصة لاحتفال خاص بكأس العالم رغم عدم إقامة هذا الحفل.

وبدأت سلطات الادعاء الألماني في نوفمبر 2015 تحقيقاً منفصلاً حول «الاشتباه في تهرب ضريبي» تتعلق بمسؤولين في الاتحاد الألماني لهم علاقة بهذه المبالغ المدفوعة إلى فيفا.

ورغم هذا، قالت متحدثة عن سلطات الادعاء في ذلك الوقت إن بيكنباور ليس هدفاً لهذه التحقيقات. وخضع بيكنباور لجراحة في القلب مطلع سبتمبر الماضي. وقال بيكنباور:«اليوم، بفضل مهارة الأطباء، أصبحت على ما يرام. يمكنني أن أقول إنني أصبحت بحالة جيدة للغاية».

وقال بيكنباور إنه سينهي عمله مع «بيلد» بعد 34 عاماً من التعاون بينهما، وذلك لرغبته في منح أسرته مزيداً من وقته. ويقيم بيكنباور حالياً في سالزبورج برفقة زوجته الثالثة هيدي وطفليه.

وفي جانب آخر، أعلنت الغرفة القضائية للجنة الأخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة الألماني هانز يواكيم ايكرت، بدء إجراءات قضائية رسمية جديدة ضد النيجيري اموس ادامو الذي اوقف ثلاثة اعوام في نوفمبر 2010 لوجود شكوك حول فساد في منح مونديالي 2018 و2022 الى روسيا وقطر على التوالي.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية التحقيقات التي تقوم بها الغرفة منذ 2015 حول انتهاك قانون الأخلاق من قبل ادامو، الرئيس السابق لاتحاد غرب إفريقيا والعضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوصي الغرفة بإيقاف ادامو وحرمانه لمدة عامين المشاركة في أي نوع من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (سواء كان نشاطاً ادارياً أو رياضياً أو غيره) وتغريمه مبلغاً مقداره 20 ألف فرنك سويسري.