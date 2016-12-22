نجمة التنس كفيتوفا تخضع لعملية جراحية بعد اعتداء لص عليها

خضعت نجمة كرة المضرب التشيكية بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون الإنجليزية ثالث بطولات الغراند سلام، لعملية جراحية في يدها اليسرى بعد اعتداء بالسكين من قبل رجل حاول سرقة منزلها أول من أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم اللاعبة كاريل تيكال لوكالة فرانس برس «خضعت (كفيتوفا) لعملية جراحية في يدها اليسرى»، مؤكداً ان الإصابة طالت اصابعها الخمسة إضافة الى وترين اثنين.

وأعلن تيكال ان كفيتوفا التي تلعب باليد اليسرى، تعرضت لاعتداء في منزلها الواقع في قرية بروستيوف (شرق تشيكيا)، ولاذ المعتدي بالفرار.

وأكدت كفيتوفا (26 عاماً ومصنفة 11 حالياً) في وقت سابق على موقع فيس بوك «تعرضت لهجوم في منزلي من قبل شخص يحمل سكيناً. وعندما حاولت الدفاع عن نفسي، تعرضت لإصابة شديدة في يدي اليسرى».

وأضافت كفيتوفا بعد الحادثة أنها لن تشارك في كأس هوبمان الأسترالية الاستعراضية التي تسبق بطولة استراليا (16 الى 29 يناير)، أولى البطولات الكبرى. وستغيب كفيتوفا عن الملاعب ثلاثة أشهر على الأقل عن الملاعب، وكشف تيكال ان الأطباء قاموا «بتقطيب أوتار الأصابع المتضررة خلال العملية التي استغرقت ثلاث ساعات و45 دقيقة».