2016.. «سنة حلوة رونالدو»

وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، عام 2016 بأنه «العام الحلم»، في إشارة إلى الإنجازات والجوائز العديدة التي حققها مع فريقه في هذا العام.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه إلى التتويج بلقب بطولة العالم للأندية، التي اختتمت أمس في اليابان، وذلك بالتغلب على كاشيما أنتلرز الياباني 4/‏2 في نهائي البطولة على استاد «يوكوهاما».

وقال رونالدو، في تصريحات تلفزيونية بعد انتهاء المباراة، إنه «عام حلم»، موضحاً أن التتويج باللقب العالمي يمثل ختاماً رائعاً لعام متكامل وعظيم.

وأكد رونالدو: «عام مبهر. كان عاماً مثل الحلم. لم أتوقع إنهاء العام بهذه الطريقة. فزنا في النهائي وسجلت ثلاثة أهداف وساعدت ريال مدريد. أشعر بسعادة بالغة».

ووجه رونالدو الشكر إلى زملائه بالفريق، مؤكداً أنه لم يكن يستطيع الفوز بأي جائزة دون مساعدتهم.

وأشاد رونالدو بالمستوى الرائع لفريق كاشيما الذي كان نداً قوياً للريال في مباراة اليوم، واعترف النجم البرتغالي بأن الفوز لم يكن سهلاً على هذا الفريق، وأن الريال لم يتوقع هذا الأداء القوي من كاشيما.

وأكد رونالدو أن الريال حقق الفوز لأن اللاعبين والطاقم التدريبي أرادوا إنهاء هذا العام بأفضل شكل ممكن.

وعانى ريال مدريد كثيراً قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف متتالية حولت تأخر فريقه 2-1 إلى فوز 4-2.

واستطاع جاكو شيباساكي مفاجأة بطل أوروبا بهدفين ليتقدم الفريق الياباني صاحب الأرض 2-1 مبكراً في الشوط الثاني، قبل أن يتعادل رونالدو من ركلة جزاء بعد مرور ساعة.

وعانى بطل أوروبا 11 مرة كثيراً من هجمات خطيرة لمنافسه بطل اليابان - ومفاجأة البطولة - وكاد أن يطرد قائده سيرجيو راموس، قبل أن يسجل رونالدو هدفين في الشوط الإضافي الأول.

وقال زين الدين زيدان، مدرب الريال، للصحافيين: «كنا ندرك أن المباراة لن تكون سهلة. كانوا يقدمون أداءً هجومياً قوياً».

إنجازات رونالدو 2016

■التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريال.

■التتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2016) بفرنسا مع المنتخب البرتغالي.

■تصدر اللاعب مع الريال جدول الدوري الإسباني حالياً.

■فوزه قبل أيام بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب في العام 2016.

■توج أمس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة الحالية بمونديال الأندية.

■انفرد بصدارة قائمة هدافي مونديال الأندية برصيد أربعة أهداف، ومعادلته لأكثر من رقم قياسي للبطولة.

■توج رونالدو والريال مسيرتهما الناجحة في 2016 بإحراز اللقب الثاني للنادي الملكي في مونديال الأندية، وهو الثاني للفريق في غضون ثلاثة أعوام، حيث سبق للفريق الفوز باللقب في 2014 بالمغرب.

■الأهداف الثلاثة (هاتريك) في مباراة امس، والتتويج بلقب المونديال، هو أفضل احتفال لرونالدو بعد أيام من فوزه بالكرة الذهبية.

■عادل رونالدو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب العالمي، حيث كان اللقب امس هو الثالث له في مونديال الأندية، بعدما توج به في 2008 مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم في 2014 مع الريال، واقتسم رونالدو هذا الرقم القياسي مع خمسة من نجوم برشلونة الذين توجوا مع الفريق باللقب ثلاث مرات سابقة في 2009 و2011 و2015، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس وأندريس إنييستا وجيرارد بيكيه، والبرازيلي داني ألفيش.

■عادل رونالدو رقماً قياسياً آخر للبطولة هو عدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث رفع رصيده إلى خمسة أهداف مقتسماً صدارة قائمة هدافي البطولة، عبر تاريخها، مع الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجمي برشلونة الإسباني، والأرجنتيني الآخر سيزار دلغادو، نجم مونتيري المكسيكي.