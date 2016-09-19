غريزمان مطلوب في تشيلسي وأرسنال وسيتي ويونايتد

كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية عن صراع دائر بقوة بين الأندية الإنجليزية، وأبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي للحصول على خدمات مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان، خصوصاً بعدما ربط النجم الفرنسي بقاءه في قلعة كالديرون في بقاء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بيد أن الخطوة التي اتخدها الاخير بتقليص مدة عقده مع النادي جعلت غريزمان يفكر في الرحيل.

وكان غريزمان تحدث في مناسبات عدة عن العلاقة القوية التي تربطه بسيميوني، مؤكداً أن «مستقبله مع الفريق سيصبح غير مؤكد، فقط عندما يقرر المدير الفني الأرجنتيني الرحيل».

وقالت الصحيفة إن «تقليص سيميوني مدة عقده مع أتلتيكو مدريد، لينتهي في 2018 بدلاً من 2020، يدفع غريزمان للتفكير ملياً في الرحيل عن أتلتيكو وقبول أحد العروض المغرية التي يتلقاها منذ فترة من أندية أوروبية عريقة».

وأضافت أن «خطوة سيميوني فتحت الباب أمام أندية مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وأرسنال، لضم هداف كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

وأوضحت الصحيفة أن «قيمة غريزمان الصيف المقبل ستصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني».

وبجانب الأندية الثلاثة، التي تسعى لتدعيم الجبهة الهجومية، فإن مانشستر سيتي، صاحب القوة الشرائية، قد يدخل الصراع في وقت لاحق من الموسم.

ويرتبط غريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى 2021، وبات مرشحاً بقوة للرحيل على أساس دفع الشرط الجزائي في عقده للنادي المدريدي.

وكان غريزمان قاد أتلتيكو، أول من أمس، للفوز على سبورتينغ خيخون بخماسية نظيفة على ملعب «فيسنتي كالديرون» وامام 45821 متفرجاً، وذلك قبل أيام على مواجهة القمة مع مضيفه برشلونة الأربعاء المقبل.

وسجل غريزمان هدفين (2 و31)، والمخضرم البديل فرناندو توريس (72 و90) هدفين، والفرنسي الاخر كيفن غاميرو بتسديدة لولبية رائعة الهدف الخامس والاول له بعد انتقاله من اشبيلية مقابل 33.6 مليون دولار أميركي (5).

وقال الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، عن مهاجمه غريزمان: «برأيي كان أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي. هذا الثبات سيساعده كي يصبح أقوى».