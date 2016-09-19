الأهلي ينجح في الاختبار الأول مع البدري

نجح الأهلي حامل اللقب في أول اختبار له بالدوري المصري لكرة القدم تحت قيادة مديره الفني حسام البدري، العائد لقيادة الأحمر في ولاية ثالثة، بعدما فاز على ضيفه الإسماعيلي 1-صفر على ملعب بتروسبورت في القاهرة في ختام المرحلة الاولى. ويدين الأهلي بنقاطه الثلاث الاولى في الموسم الى لاعب وسط الاسماعيلي السابق، عبدالله السعيد، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وقدّم الفريقان مباراة متوسطة فنياً، رغم التشكيل الهجومي الذي بدأ به البدري اللقاء، فيما سعى عماد سليمان، المدير الفني للإسماعيلي الذي يقود فريقه للمرة الثالثة ايضاً، الى العودة إلى الإسماعيلية بنقطة التعادل، وهو ما ظهر بالخطة التي غلب عليها الجانب الدفاعي.

ونشط الأهلي هجومياً في بداية المباراة قابله حذر وارتداد من جانب الإسماعيلي، حيث جاءت المبادرة الهجومية مبكراً من الأحمر بتسديدة عمرو جمال، التي تصدى لها حارس الإسماعيلي محمد عواد في الدقيقة الثامنة.

وسرعان ما اضطر صاحب الأرض لإجراء تبديل مبكر بنزول محمد هاني بدلاً من باسم علي في الدقيقة 11، بعدما تعرض الأخير للإصابة بشد.

وجاء الفرج للأحمر في الدقيقة 78، بعدما احتسب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء اثر احتكاك محمود المتولي مع عمرو جمال، فانبرى لها السعيد على يمين محمد عواد معلناً عن الهدف الأول للأهلي.

وخطف طلائع الجيش ثلاث نقاط غالية بفوزه على ضيفه المصري البورسعيدي 2-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتغلب الاتحاد السكندري على المقاولون العرب 3-1، واستهل مصر المقاصة مشواره في المسابقة بفوز سهل على طنطا 3-صفر على استاد الفيوم.