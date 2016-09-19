تعادل مخيّب للنجم الساحلي في كأس الاتحاد الإفريقي

سقط النجم الساحلي التونسي، حامل اللقب، في فخ التعادل امام ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1-1، أول من أمس، على الملعب الاولمبي في سوسة في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وبكر النجم الساحلي بالتسجيل عبر حمزة لحمر في الدقيقة 19، بيد ان مازيمبي أدرك التعادل بواسطة العاجي روجيه أساليه في الدقيقة 51. ويلتقي الفريقان اياباً الأحد المقبل في لوبومباشي. وبات النجم الساحلي مطالباً بالفوز او التعادل بأكثر من هدف اياباً للاحتفاظ باللقب.

وكان النجم الساحلي يمنّي النفس بالثأر من مازيمبي الذي كان هزمه 2-1 على ملعب لوبومباشي، وتوّج بالكأس السوبر الإفريقية في 20 فبراير الماضي.

والتقى الفريقان في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال افريقيا عام 2009، ففاز النجم الساحلي 2-1 في سوسة، ورد مازيمبي 1-صفر في لوبومباشي.

وكان النجم الساحلي أحرز اللقب الموسم الماضي بتغلبه على اورلاندو بايريتس من جنوب إفريقيا.

ويلعب مولودية بجاية الجزائري مع الفتح الرباطي المغربي، مساء اليوم، في بجاية في ذهاب مباراة نصف النهائي الثانية.