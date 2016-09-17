مانشستر "غوارديولا" يسحق بورنموث برباعية نظيفة ويحافظ على العلامة الكاملة

حافظ مانشستر سيتي على العلامة الكاملة تحت قيادة مديره الفني الأسباني جوسيب غوارديولا وحقق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم والثامن على التوالي في ثماني مباريات رسمية خاضها هذا الموسم بفوزه الساحق 4 / صفر على ضيفه بورنموث، اليوم، في المرحلة الخامسة من المسابقة المحلية.

وفي باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم ، تغلب أرسنال على مضيفه هال سيتي 4 / 1 وفاز ليستر سيتي حامل اللقب على ضيفه بيرنلي 3 / صفر وويست بروميتش ألبيون على ويستهام 4 / 2 .

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة ليواصل التغريد منفردا على قمة جدول الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط أمام أرسنال وإيفرتون الذي قد ينفرد بالمركز الثاني في حال فوزه على ميدلسبروه في مباراة أخرى بنفس المرحلة فيما دخل أرسنال صراع المركز الثاني بقوة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما البلجيكي كيفن دي بروين وكيليتشي إيهياناتشو في الدقيقتين 15 و25 ثم أضاف رحيم ستيرلنج والألماني إلكاي جيوندوجان هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 48 و66 من المباراة التي شهدت طرد الأسباني مانويل نوليتو نجم مانشستر سيتي في الدقيقة 86 .

وسجل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز هدفين ليقود أرسنال للفوز على مضيفه هال سيتي 4 / 1 ليتجمد رصيد هال سيتي عند سبع نقاط في المركز العاشر بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وأحرز أليكسيس هدفيه في الدقيقتين 17 و83 وأضاف ثيو والكوت وجرانيت تشاكا الهدفين الآخرين لأرسنال في الدقيقتين 55 و90، فيما أحرز روبير سنودجراس هدف حفظ ماء الوجه لهال سيتي في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وشهدت الدقيقة 40 طرد جاك ليفرمور نجم هال سيتي ليصعب من المباراة على فريقه.

وأحرز المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني هدفين ليقود ليستر سيتي حامل اللقب إلى استعادة انتصاراته في جدول المسابقة بفوز كبير 3 / صفر على بيرنلي.

ورفع ليستر رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع وتجمد رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وافتتح سليماني التسجيل في اللقاء بهدف في نهاية الشوط الأول ثم سجل هدفه الثاني في الدقيقة 48 فيما جاء الهدف الثالث لفريقه بالنيران الصديقة عن طريق بن ميي مدافع بيرنلي في الدقيقة 78 .

وأحرز ناصر الشاذلي هدفين ليقود ويست بروميتش ألبيون للفوز الثاني في المسابقة هذا الموسم بالتغلب على ويستهام 4 / 2 حيث رفع بروميتش ألبيون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن وتجمد رصيد ويستهام عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي والرابعة له في خمس مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وسجل الشاذلي هدفيه في الدقيقتين الثامنة من ضربة جزاء و56 وأضاف خوسيه سولومون روندون وجيمس ماكلان الهدفين الآخرين في الدقيقتين 37 و44، فيما أحرز ميشيل أنطونيو ومانويل لانزيني هدفي ويستهام ف الدقيقتين 61 و65 من

ضربة جزاء.