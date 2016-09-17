الإسباني بونتي بطلاً للعالم للقدرة

توج الفارس الإسباني جوما بونتي، بطلا للعالم للقدرة، في السباق الذي استضافته سلوفاكيا، وبمشاركة 137 من نخبة فرسان العالم، والبالغ طوله الإجمالي 160 كيلومتراً.

واحتاج الإسباني بونتي على صهوة جواده تويست مايسون بلانشي إلى سبع ساعات و38 دقيقة و47 ثانية، لإنهاء السباق في المركز الخامس، إلا أن أقصاء الفحص الطبي للخيول الأربعة الأوائل، جاء بمثابة الهدية المجانية التي منحت بونتي الفوز واللقب بمونديال العالم، لتكتمل الفرحة الإسبانية بحلول زميله إلكيس لوكيو مورال على صهوة الجواد كالاندريا في المركز الثاني بفارق ثلاث ثوان عن المتصدر، فيما حل الشيخ ناصر بن حمد بن خليفة على صهوة الجواد وتيلرلو داون بالمركز الثالث بإجمالي زمن بلغ سبع ساعات و40 دقيقة و49 ثانية.

وبفوزه هذا اهدى بونتي إسبانيا لقبها الرابع في بطولة العالم للفردي لسباقات القدرة، عقب ثنائية الفارسة ماريا إلفاريز مارسيدس في نسختي 2008-2010 و ميجيل أوباخ في نسخة 2006.