رئاسة الكرة الأوروبية تنتقل لسلوفينيا

انتخب السلوفيني الكسندر تشيفيرين، اليوم، رئيساً جديدا للاتحاد الاوروبي لكرة القدم لمدة عامين ونصف، وهي الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الفرنسي الموقوف ميشال بلاتيني.

وحقق تشيفيرين فوزا ساحقا بنيله 42 صوتا مقابل 13 صوتا لمنافسه الهولندي ميكايل فان براغ، خلال تصويت الجمعية العمومية المكونة من 55 عضوا.

وقال رئيس الاتحاد السلوفيني تشيفيرين (48 عاما) بعد انتخابه في العاصمة اليونانية اثينا: "هذا شرف كبير لي لكنها ايضا مسؤولية كبيرة. عائلتي فخورة وسلوفينيا الجميلة فخورة بي أيضا. آمل أن تفخروا بي انتم أيضا في يوم من الايام".

من جهته، قال رئيس الاتحاد الهولندي فان براغ (68 عاما): "الخسارة ليست جميلة لكني اشكر الجميع على استقبالي بحفاوة خلال حملتي، وخوض النقاشات مع زملائي. في ايطاليا قال الكسندر لسنا اعداء. الكسندر وانا نملك اهداف مماثلة ونبحث عن اتحاد اوروبي مختلف وافضل. كل شخص اراد القيام بذلك على طريقته. لكن الديموقراطية قالت كلمتها اليوم. اطلب منكم الوقوف وراء الكسندر. اذا اراد مساعدتي انا موجود دوما".

وكان المحامي تشيفيرين قد توجه الى الاعضاء قبل انتخابه: "القول أني من دون خبرة يقلل من احترام رؤساء الاتحادات الصغيرة والمتوسطة الذين يعملون كثيرا بامكانات قليلة، وبالتالي لديهم الخبرة".