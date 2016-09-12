نجوم عالميون سابقون يستعرضون في لبنان

فاز فريق من نجوم العالم المعتزلين في كرة القدم، على تشكيلة من نجوم لبنان 4-3، في مباراة استعراضية، أول من أمس، في مدينة جونية شمال العاصمة اللبنانية بيروت.

فعلى ملعب مصغر، وأمام نحو 10 آلاف متفرج، خاض كل فريق المواجهة بثمانية لاعبين على حصتين، مدة كل منهما 30 دقيقة.

وسجل لفريق نجوم العالم الفرنسي دافيد تريزيغيه (20 و23 و56)، والإنجليزي بول سكولز (36)، وللفريق اللبناني رضا عنتر (3)، وموسى حجيج (7)، وعباس عطوي (35).

ومثل فريق النجوم الحارس الألماني ينس ليمان، والإسباني ميشال سالغادو، والبرازيلي روبرتو كارلوس، والإيطالي ماركو ماتيراتزي، والإسباني كارليس بويول، والإنجليزي بول سكولز، والبرتغالي لويس فيغو، والفرنسي دافيد تريزيغيه. وتقدم الفريق اللبناني رضا عنتر وموسى حجيج وجمال الحاج ومحمد قصاص وعباس عطوي (أونيكا)، والحارس زياد الصمد ووارطان غازاريان وفؤاد حجازي ومالك حسون وبول رستم وفيصل عنتر.

وعاشت الجماهير اللبنانية أجواء رائعة مع فنيات اللاعبين النجوم القدامى، عالمياً ومحلياً، وشجعتهم بقوة وسط أجواء حماسية.