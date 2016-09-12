ميلان ويوفنتوس يتنافسان على فاريغاس

كشفت صحيفة «إكسبريس» البريطانية عن رغبة ناديي يوفنتوس وميلان الإيطاليين، في الحصول على خدمات لاعب خط وسط تشلسي الإنجليزي، النجم الدولي الإسباني سيسك فابريغاس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبدو أن فابريغاس لا يجد فرصة كافية للعب مع البلوز في الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لصعوبة المنافسة مع لاعبي خط الوسط بالفريق.

وقالت الصحيفة، أمس، إن «كونتي أبلغ إدارة تشلسي بموافقته على رحيل فابريغاس في نهاية العام، لكن ليس لأي نادٍ داخل إنجلترا».

وأوضحت الصحيفة أن «قراراً من كونتي يشعل المنافسة بين ميلان ويوفنتوس، إذ يسعى ميلان للتعاقد مع اللاعب منذ فترة، وفشل في حسم الصفقة، لكن الأمور ستختلف حالياً، نظراً لوجود الإدارة الصينية، التي ستوفر الأموال المطلوبة لإتمام التعاقد».

وأوضحت أن «نادي يوفنتوس أيضاً يستعد لتقديم عرض، للبدء في المفاوضات مع إدارة البلوز، وضم اللاعب لتدعيم خط الوسط، بناء على رغبة المدرب الإيطالي أليغري، الذي يجد في فابريغاس لاعباً مميزاً في خط الوسط، وسيفيد الفريق».