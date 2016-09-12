10 صفقات «فلكية» في «إن بي إيه»

سجلت صفقات انتقال وتجديد عقود لاعبي أندية دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة (إن بي إيه) أرقاماً فلكية، جراء الشعبية الواسعة والاهتمامين الإعلامي والجماهيري الكبيرين اللذين تتمتع بهما البطولة، ليحمل الصيف الحالي مواصلة الأندية تعزيز صفوفها، قبيل انطلاق موسمها الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل، وسط أرقام قياسية جعلت صفقات كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى عالمياً وتعاقدات لاعبيها أشبه بالفقراء.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 صفقات، تم توقيعها قبيل انطلاق الموسم الجديد، جاء معظمها بتجديد لاعبين عقودهم مع أنديتهم لمواسم مقبلة، باستثناء انتقال حر للنجم آل هورفورد إلى فريق سيلتكس لأربع سنوات مقابل 113 مليون دولار، كانت كفيلة بجعله يحتل المرتبة السابعة كأغلى صفقات الـ«إن بي إيه» لموسم 2016-2017.

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