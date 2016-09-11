«غوارديولا سيتي» يقهر «مورينيو يونايتد»

تفوق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، على غريمه البرتغالي جوزيه مورينيو، وقاد فريقه الجديد مانشستر سيتي لحسم دربي المدينة، وإسقاط جاره اللدود مانشستر يونايتد في معقله «أولدترافورد»، بالفوز عليه 2-1 أمس في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل للسيتي كيفين دي بروين (15)، وكيليتشي إيهياناتشو (36)، ولمانشستر يونايتد إبراهيموفيتش (42).

ودخل الفريقان إلى لقاء الديربي الـ172، بين قطبي مدينة مانشستر، وهما يتشاركان الصدارة مع تشلسي، بعد فوز الفرق الثلاثة بالمباريات الثلاث الأولى لهذا الموسم، ثم أضاف سيتي فوزه الرابع على التوالي، والثامن لمدربه غوارديولا، من أصل 20 مواجهة جمعت الإسباني بمورينيو (ثمانية انتصارات، وستة تعادلات، وثلاث هزائم)، ليتربع القطب الأزرق للمدينة وحيداً على الصدارة، بانتظار مباراة تشلسي بقيادة مدربه الجديد أيضاً الإيطالي أنتونيو كونتي مع سوانسي سيتي اليوم.

وتحضر سيتي بشكل جيد لمباراته الأولى، في دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال، ضد ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.