ليما: نراهن على جمهور الأهلي المصري للفوز بـ «السوبر»

أعرب المهاجم البرازيلي رودريغو ليما عن سعادته، بعودته للتسجيل بقميص الأهلي، بعد تسجيله الهدف الافتتاحي في مرمى المنافس التقليدي العين، في اللقاء الذي انتهى بخمسة أهداف مقابل هدف لمصلحة «الفرسان»، متمنياً الفوز بلقب كأس سوبر الخليج العربي للمرة الأولى، في اللقاء الذي يجمع الأحمر مع الجزيرة، بعد غد في العاصمة المصرية القاهرة، مشيراً إلى أنه يراهن على جمهور الأهلي المصري في دعم «الفرسان»، على حد تعبيره

وقال ليما، لـ«الإمارات اليوم»، إنه سمع عن العلاقة التاريخية بين الأهلي ونظيره المصري، مشيراً إلى أنه يأمل أن يكون دعم جمهور الأهلي المصري قوياً في استاد الدفاع الجوي، حتى يلهبوا حماس اللاعبين، ويسهموا في تحقيق أول ألقاب الموسم.

الدوليون يخوضون أول مران بعد 55 يوماً خاض اللاعبون الدوليون أول مران لهم مع الأهلي، أول من أمس، بعد فترة غياب وصلت إلى 55 يوماً، منذ بداية فترة الإعداد في 16 يوليو الماضي، التي غاب عنها اللاعبون بالكامل في دبي وإيطاليا وألمانيا، بسبب الانضمام إلى المنتخب الوطني، للاستعداد لتصفيات كأس العالم. ويأمل الجهاز الفني، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، أن يظهر الدوليون بكامل جاهزيتهم، لقيادة «الفرسان» لتحقيق أول ألقابه، بحصد كأس السوبر في القاهرة.

وأوضح أن «مباراة كأس السوبر لن تكون سهلة، أمام منافس قوي مثل نادي الجزيرة، الذي يضم لاعبين على مستوى عالٍ، سواء المواطنين أو المحترفين الأجانب، والمهمة صعبة على الفريقين، إذ إن الفريقين حققا لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، والجزيرة سبقت له الإطاحة بالأهلي من نصف نهائي الكأس، قبل أن يتوج باللقب، بينما فاز (الفرسان) ذهاباً وإياباً في الدوري، ما يوضح الندية في مباريات الفريقين».

وعن تسجيله هدفاً في مرمى العين بعد غياب طويل بسبب الإصابة، قال: «إنني سعيد بتسجيل أول أهدافي هذا الموسم، في ثانية مبارياتي الرسمية مع الأهلي، إذ إن تسجيل الأهداف مهم للغاية بالنسبة للمهاجم، وبما أنني غائب عن المباريات الرسمية منذ تسعة شهور، كان مهماً أن أسجل الأهداف، وهي مهمتي مع الفريق».

وأضاف: «كنت حزيناً للغاية لغيابي عن الأهلي في النصف الثاني من الموسم، بعد البداية الجيدة التي بدأتها مع الفريق الموسم الماضي، سواء على مستوى البطولات المحلية، أو بالوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لكن الإصابة التي تعرضت لها أوقفت هذه المسيرة، خصوصاً أنه لم يكن أمامي أي مجال سوى إجراء العملية الجراحية، حتى لا تتفاقم الإصابة، وأغيب فترة أطول».

وأشاد المهاجم البرازيلي بالفوز على العين بخماسية، وقال: «مباريات الأهلي والعين لها خصوصية كبيرة بالنسبة للجمهور واللاعبين، بما أنهما يتنافسان على معظم الألقاب في السنوات الأخيرة، لذلك أعتقد أن الفوز بالخمسة على العين في بداية الموسم له تأثير إيجابي، بالتحديد قبل كأس السوبر، التي نأمل أن نحققها في بداية مشوارنا، قبل خوض غمار البطولة الأهم الدوري، التي سيتأهل الفائز بها لكأس العالم للأندية».

وتابع: «الموسم الحالي سيكون أصعب بالتأكيد من الموسم الماضي، لأن جميع الأندية استعدت جيداً، وقامت بتدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين، من أجل نيل شرف التأهل لمونديال الأندية، الذي منح الفوز بلقب الدوري مذاقاً خاصاً، وبالنسبة لنا في الأهلي نحن نسعى للمنافسة على جميع الألقاب، إضافة إلى أننا سنعود للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي لها أهمية كبيرة، بعد النتائج الممتازة التي حققناها في نسخة 2015».

يذكر أن الهدف، الذي سجله ليما مع الأهلي في مرمى العين، هو الأول للمهاجم البرازيلي منذ 25 ديسمبر 2015، أي منذ 256 يوماً، عندما سجل آخر أهدافه مع الفرسان أمام الشعب في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، والتي فاز فيها الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل خلالها ليما الهدف الأول.