نزف النقاط يتواصل لسان جرمان في لقاء سانت إتيان

واصل باريس سان جرمان حامل اللقب نزف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه سانت إتيان 1-1، أول من أمس، على ملعب بارك دي برانس في باريس في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وستؤثر هذه النتيجة لا محالة في معنويات الفريق قبل مباراة مهمة للغاية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق أرسنال الإنجليزي ضمن دوري أبطال أوروبا في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات حيث يأم الفريق الفرنسي أن يحقق بداية مهمة في البطولة القارية والتي يراهن عليها كثيرا هذا الموسم.

نتائج سان جيرمان الماضية 1- باستيا 0-1 سان جيرمان 2- سان جيرمان 3-0 ميتز 3- موناكو 3-1 سان جيرمان 4- سان جيرمان 1-1 سانت إتيان

وكان سان جرمان في طريقه الى محو خسارته الموجعة أمام موناكو متصدر الترتيب بـ1-3 في المرحلة الماضية عندما تقدم بهدف البرازيلي لوكاس من ركلة جزاء (67)، بيد أن سانت اتيان انتزع التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر البديل السلوفيني روبرت بيريتش. وعانى باريس سان جرمان الأمرّين أمام سانت اتيان وفشل في تحقيق مبتغاه واستعادة نغمة الانتصارات قبل مباراته المرتقبة أمام أرسنال.

وكانت أول فرصة في المباراة لباريس سان جرمان من تسديدة المدافع الدولي البلجيكي توماس مونييه في الدقيقة الثامنة تصدى لها الحارس ستيفان روفييه بصعوبة.

وتحسن أداء باريس سان جرمان نسبياً في الشوط الثاني مع دخول البولندي غريغور كريتشوفياك ودي ماريا، وكان لوكاس قاب قوسين او أدنى من افتتاح التسجيل برأسية من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية للارجنتيني (60).

وحصل باريس سان جرمان على ركلة جزاء عندما مرر فيراتي كرة عرضية داخل المنطقة الى ماتويدي، فتعرض للعرقلة من مدافع الفريق كيفن مالكوي، فانبرى لها لوكاس بنجاح (67).

وعوض مالكوي خطأه عندما صنع هدف التعادل إثر تمريرة عرضية الى زميله بيريتش، فهيأها لنفسه على صدره، وسددها بيمناه على يسار الحارس تراب (90+3).

ورفع فريق باريس سان جرمان رصيده إلى 7 نقاط مقابل 5 نقاط لسانت اتيان العاشر مؤقتاً. وتختتم المرحلة اليوم الاحد بلقاءات نانت مع متز، ورين مع كاين، ونيس مع مرسيليا.