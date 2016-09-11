إيقاف لاعب يد تونسي «مدى الحياة»

أعلن الاتحاد التونسي لكرة اليد إيقاف لاعب النادي الإفريقي ومنتخب بلاده عبدالحق بن صالح مدى الحياة، لتركه المعسكر التدريبي الاعدادي لدورة الالعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو من دون سابق إعلام.

وأوضح الاتحاد التونسي في بيان له ان اللجنة المركزية للتأديب قررت «الشطب النهائي ومدى الحياة للاعب عبدالحق بن صالح وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي مع المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد».

وأضاف البيان: «قررت اللجنة فرض عقوبة مالية على اللاعب بـ60 ألف دينار (25 الف يورو) بسبب الضرر اللاحق بالجامعة (الاتحاد) التونسية لكرة اليد، واسترجاع مصاريف تكوين اللاعب منذ انضمامه لمنتخبات الشبان الى غاية بلوغه صنف الاكابر، وتكون الخطية واجبة الدفع بصفة فورية مع تعليق نشاط اللاعب بصفة آلية وفورية الى حين الخلاص الكامل والتام لمعلوم الخطية المذكورة». وسلطت اللجنة ايضاً عقوبة حرمان بن صالح من ممارسة أي نشاط رياضي على صعيد الأندية الرياضية داخل وخارج الحدود التونسية طوال فترة أربعة أشهر. وذكرت اللجنة انه سيتم تنفيذ هذا القرار بجميع فروعه بداية من تاريخ صدوره مع الإذن بالنفاذ العاجل في خصوص كامل الفروع المذكورة مع إعلام الهياكل القارية والدولية بفحوى هذا القرار طبقاً لما يقتضيه القانون.