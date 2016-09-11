ديوكوفيتش يقترب من لقبه الثالث في «تنس أميركا»

انحصر لقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية «بطولة أميركا للتنس»، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل العام الماضي والمصنف أول والسويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث. ويأمل ديوكوفيتش في إحراز لقبه الثالث في البطولة بعد نسختي 2011 و2015.

وفي الدور نصف النهائي، أول من أمس، تغلب ديوكوفيتش على الفرنسي غايل مونفيس العاشر 6-3 و6-2 و3-6 و6-2 ليبلغ النهائي للمرة السابعة في مسيرته المتوجة حتى الآن بـ13 لقباً في الغراند سلام، بينها اثنان هذا الموسم، فيما تغلب فافرينكا على الياباني كي نيشيكوري السادس 4-6 و7-5 و6-4 و6-2.

ولم يكن الفوز الحادي عشر لديوكوفيتش على مونفيس من أصل 11 مواجهة بينهما سهلاً على الإطلاق، إذ عانى بطل 2011 و2015 من أوجاع في كتفيه واضطر حتى الى طلب وقت مستقطع طبي في المجموعة الرابعة وسط أجواء مناخية رطبة جداً، دفعت بمنافسه الفرنسي الى طلب مشروب غازي لكي يمنحه بعض الطاقة.

ومن المؤكد ان ديوكوفيتش سيواجه منافسة أشرس في المباراة النهائية ضد فافرينكا بطل أستراليا المفتوحة لعام 2014 ورولان غاروس لعام 2015 والذي سيخوض نهائي فلاشينغ ميدوز للمرة الاولى.