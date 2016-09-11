صحف عالمية

فاجأ الفرنسي فينغر الإعلام البريطاني وجمهور أرسنال بتصريح غريب قال فيه إن خليفته في تدريب المدفعجية سيكون اللاعب الشاب ويلشير المعار حالياً لبورنموث، ما يعني رغبته في الاستمرار طويلاً في تدريب أرسنال. «ديلي ميل»

أعلن مدرب سان جرمان إيمري، أنه يتحمل شخصياً نتيجة التعادل مع سانت إتيان، أول من أمس، بالدوري المحلي، والتي تأتي استكمالاً لنتيجة الخسارة الأسبوع الماضي من موناكو. «فورفورتو»

عاش مدرب روما الإيطالي، سباليتي، وقتاً عصيباً قبل يومين بعد أن تلقى نبأين حزينين يتعلقان بوفاة والدي زوجته في اليوم نفسه، الأمر الذي جعله يغيب عن تدريبات الفريق أول من أمس. «لاغازيتا»