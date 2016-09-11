صحف عالمية

الإمارات اليوم

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جرس إنذار

دق جرس الإنذار بقوة يوم أول من أمس في حديقة الأمراء بباريس خلال لقاء سان جرمان وضيفه المتواضع سانت إتيان، والذي فرض تعادلاً مخيباً على حامل لقب الدوري الفرنسي، بعد أن كان الأخير متقدماً في النتيجة منذ منتصف الشوط الثاني. وجاءت النتيجة في وقت تلقى فيه سان جرمان خسارة قاسية من موناكو في الأسبوع الماضي، لتزداد التساؤلات حول التراجع الكبير في مستوى سان جرمان، خصوصاً في ظل افتقاده لهداف مميز بعد رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.«ليكيب»

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فاجأ الفرنسي فينغر الإعلام البريطاني وجمهور أرسنال بتصريح غريب قال فيه إن خليفته في تدريب المدفعجية سيكون اللاعب الشاب ويلشير المعار حالياً لبورنموث، ما يعني رغبته في الاستمرار طويلاً في تدريب أرسنال. «ديلي ميل»

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أعلن مدرب سان جرمان إيمري، أنه يتحمل شخصياً نتيجة التعادل مع سانت إتيان، أول من أمس، بالدوري المحلي، والتي تأتي استكمالاً لنتيجة الخسارة الأسبوع الماضي من موناكو. «فورفورتو»

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عاش مدرب روما الإيطالي، سباليتي، وقتاً عصيباً قبل يومين بعد أن تلقى نبأين حزينين يتعلقان بوفاة والدي زوجته في اليوم نفسه، الأمر الذي جعله يغيب عن تدريبات الفريق أول من أمس. «لاغازيتا»

 

 

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