مدرب البرتغال يتلقى الخسارة الأولى من سويسرا

حقق منتخب سويسرا لكرة القدم بداية جيدة، بإسقاطه نظيره البرتغالي بطل أوروبا 2-صفر، أول من أمس، في بال بسويسرا، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات مونديال 2018. وسجل بريل أمبولو (24)، وأدمير محمدي (30)، الهدفين.

وتعتبر هذه الخسارة الرسمية الأولى لمدرب المنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس، منذ أن تولى المهمة، حيث لم يسبق له أن خسر، بما في ذلك خلال مشاركته الأخيرة ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي حصد فيها سلسلة من التعادلات، قبل أن يفوز في المراحل الإقصائية، ويكملها بالتتويج بلقب الكأس. وكان منتخب البرتغال توج بطلاً لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على نظيره الفرنسي المضيف 1-صفر، بعد التمديد في المباراة النهائية للنسخة الأخيرة في 10 يوليو الماضي.

من جهته، وصل منتخب سويسرا إلى الدور ثمن النهائي في البطولة الأوروبية، قبل أن يخرج أمام نظيره البولندي بركلات الترجيح 4-5، إثر تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وافتقد منتخب البرتغال، في انطلاق التصفيات، نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، الذي لايزال يتعافى من إصابة سابقة، بجانب غياب لاعب الوسط الشاب ريناتو سانشيز.