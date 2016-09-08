بلاتيني يحضر عمومية «يويفا» لاختيار رئيس جديد

وافق النجم الدولي الفرنسي السابق، ميشال بلاتيني، على تلبية دعوة حضور الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، المقررة الأربعاء المقبل، في العاصمة اليونانية أثينا، من أجل انتخاب خلف له في رئاسة الاتحاد القاري، حسب ما أكد مصدر مقرب منه لوكالة فرانس برس. وكانت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية كشفت أن بلاتيني تلقى دعوة من الاتحاد الأوروبي، لحضور العمومية. وبلاتيني موقوف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم من قبل لجنة الأخلاق في «الفيفا»، بسبب دفعة غير مشروعة بقيمة مليوني دولار، حصل عليها عام 2011 عن عمل استشاري قدمه قبل تسع سنوات للسويسري جوزيف بلاتر رئيس «الفيفا» آنذلك، والموقوف هو أيضاً في العملية نفسها وسيلبي بلاتيني هذه الدعوة، حسب ما أكد المصدر المقرب من النجم الدولي السابق، مشيراً أنه لن يعقد أي مؤتمرات صحافية. وكان بلاتيني، الذي كان مرشحاً بقوة لرئاسة «الفيفا»، أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد القاري في 9 مايو الماضي، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي، بعدم إلغاء إيقافه، بل تخفيضه من ستة إلى أربعة أعوام، لكنه أكد لاحقاً أنه يريد «التقدم بهذه الاستقالة في آثينا إلى الأعضاء الـ55، الذين يشكلون الاتحاد الأوروبي».