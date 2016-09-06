ميسي يكشف سبب صبغ شعره باللون الأشقر

كشف لاعب كرة القدم الأرجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي عن سبب صبغه لشعر باللون الأشقر الفاتح في مقابلة مع الممثل الأرجنتينني الكوميدي الشهير "مينغو"، بحسب ما نقلت قناة بي أف أم الفرنسية.

وقال ميسي "شعرت بالاحباط، وبضروة الانطلاق من الصفر من جديد" بحسب ما ورد في موقع العربية.

وأوضح أنه كان يمر بفترة صعبة جداً بعد خسارة كوبا أميركا، وخسارة النهائي أمام شيلي وبالتالي خسارة النهائي الثالث على التوالي.

لذا قرر مهاجم برشلونة الأسطوري القيام بفعل جذري حتى يبدأ عملية التغيير للخروج من الحالة النفسية التي عانى منها، وبالتالي قرر صبغ شعره باللون الأشقر.

أما السبب الذي دفع ميسي إلى الموافقة على البوح بمكنوناته للممثل الكوميدي، فيعود إلى أن الأخير كان أكد عقب الخسارة الثالثة أمام شيلي على ضرورة تحية اللاعبين.

وفي نهاية المقابلة أكد ميسي أن الأرجنتين على أعتاب الفوز ببطولة خاصة بكل تأكيد، لاسيما بعد الوصول لثلاث نهائيات على التوالي دون تحقيق الفوز المنشود.

