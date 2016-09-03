صحف عالمية

قال مدرب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن أي مدرب في العالم يتمنى أن يدرب ريال مدريد، مشيراً إلى أن الفترة التي أمضاها معه كانت الأبرز في مسيرته.



«ماركا» أكد الحارس السابق لفريق إيه سي ميلان، البرازيلي ديدا، إن الحارس الشاب للفريق حالياً، الايطالي دوناروما، سيتخطى ما حققه هو خلال قيادة ميلان في فترة مميزة سابقاً.



«فووتبل إيطاليا»

كشف لاعب فريق ليستر سيتي السابق، الفرنسي كانتي، أنه رفض عرضاً تقدم به فريق مان يونايتد، حيث كان يفضل اللعب لفريق تشلسي، وهو ما تحقق له أخيراً.



«ديلي ميل»