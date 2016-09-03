الإمارات اليوم

كوستا ينتقد الإعلام

صحف عالمية

التاريخ::
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قال الإسباني دييغو كوستا إنه يتعرض للانتقاد بشكل دائم في إسبانيا، كونه لم يكن لاعباً في ريال مدريد أو برشلونة، أو لكونه ليس من جذور إسبانية، كونه لاعباً مجنساً فقط. وأشار كوستا إلى أن مرحلة جديدة بدأت بالنسبة للمنتخب الاسباني، وأنه شعر بأنه أضاف الشيء الكثير للماتادور، لكنه يتمنى على وسائل الإعلام أن تخفف من النقد الموجه له، وأنه يأمل أن يعود للتهديف مع المنتخب الاسباني قريباً.

 

 

 

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قال مدرب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن أي مدرب في العالم يتمنى أن يدرب ريال مدريد، مشيراً إلى أن الفترة التي أمضاها معه كانت الأبرز في مسيرته.

«ماركا»

 

 

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أكد الحارس السابق لفريق إيه سي ميلان، البرازيلي ديدا، إن الحارس الشاب للفريق حالياً، الايطالي دوناروما، سيتخطى ما حققه هو خلال قيادة ميلان في فترة مميزة سابقاً.

«فووتبل إيطاليا»

 

 


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كشف لاعب فريق ليستر سيتي السابق، الفرنسي كانتي، أنه رفض عرضاً تقدم به فريق مان يونايتد، حيث كان يفضل اللعب لفريق تشلسي، وهو ما تحقق له أخيراً.

«ديلي ميل»

 

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