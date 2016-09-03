خيسوس يُهدي المدرب تيتي أول فوز له مع منتخب البرازيل

نجح المنتخب البرازيلي، وعلى الرغم من خوضه مباراته ضد الاكوادور على علو شاهق (2850 م عن سطح البحر)، في تحقيق نتيجة لافتة بفوزه على منافسه بثلاثية نظيقة جاءت جميعها في الشوط الثاني خلال تصفيات مونديال روسيا 2018 عن أميركا الجنوبية. وخاض البرازيل اول مباراة رسمية له بإشراف مدربه الجديد تيتي، الذي حل بدلاً من كارلوس دونغا الذي أقيل من منصبه اثر خروج سيليساو من الدور الأول لكوبا اميركا. وأشرك تيتي المهاجم الشاب الواعد غابريال خيسوس المنتقل حديثاً الى مانشستر سيتي الانجليزي، اساسياً للمرة الاولى، فلم يخيّب آماله، إذ نجح في تسجيل هدفين.

شهد الشوط الاول كرا وفرا بين الفريقين وسنحت فرص عدة لهما لم يحسنا استغلالها. وظلت الوتيرة على حالها حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للبرازيل اثر عرقلة خيسوس داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح نيمار (72). واضاف خيسوس الهدف الثاني بحركة فنية رائعة (87) قبل ان يختتم الاهداف بتسديدة في سقف الشباك 92.

وشهدت التصفيات فوز كولومبيا على فنزويلا 2-0 بقيادة خيمس، وكذلك باراغواي على تشيلي 2-1، وتصدرت الارجنتين الترتيب بـ 14 نقطة تليها الاورغواي وكولومبيا والاكوادور 13 نقطة مقابل 12 للبرازيل خامسا.