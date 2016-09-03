ألمانيا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب العالمي من النرويج

ينطلق قطار التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا عام 2018، يوم غد، بإقامة الجولة الاولى لمنافسات المجموعات الثالثة والخامسة والسادسة. وتقام الجولة الاولى على مدى ثلاثة أيام.

اختبار سهل للماتادور تبدأ اسبانيا مشوارها الرسمي مع مدربها الجديد، خولن لوبيتيغي، باختبار سهل امام ضيفتها ليشتنشتاين ضمن المجموعة السابعة. وحل لوبيتيغي بدلاً من فيسنتي دل بوسكي عقب فقدان منتخب اسبانيا لقبه بطلاً لكأس اوروبا، بخسارته امام إيطاليا صفر-2 في ثمن النهائي. وكانت بداية لوبيتيغي ناجحة مع الاسبان، وقادهم الى فوز ثمين على بلجيكا 2-صفر في مباراة دولية ودية في بروكسل.

وتشهد التصفيات مشاركة 27 منتخباً وزعت على تسع مجموعات، يتأهل متصدر كل منها الى النهائيات مباشرة، في حين تخوض افضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثاني الملحق في ما بينها.

وأوقعت القرعة التي سحبت في 25 يوليو 2015 المنتخب الالماني، حامل اللقب، في مجموعة سهلة هي الثالثة الى جانب النرويج وسان مارينو واذربيجان وتشيكيا وايرلندا الشمالية، وتبدأ غداً التصفيات بالنسبة لحامل اللقب العالمي في ضيافة النرويج، في حين انها لم ترحم اسبانيا بطلة عام 2010 وأوقعتها في مجموعة واحدة (السابعة) مع ايطاليا المتوجة باللقب أربع مرات، آخرها عام 2006.

وكان منتخب لا روخا توّج بثلاث بطولات كبرى على التوالي (كأس أوروبا 2008 و2012، وكأس العالم 2010)، قبل ان يخرج بخفي حنين من الدور الاول في مونديال البرازيل 2014، ومن ثمن نهائي كأس اوروبا الأخيرة في فرنسا.

وتبقى إسبانيا مرجعاً كبيراً في كرة القدم بدليل فوز ممثليها بالمسابقتين الاوروبيتين، في الموسمين الفائتين، برشلونة وريال مدريد، واشبيلية في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) ثلاث مرات متتالية. ولن تكون مهمة فرنسا بطلة العالم عام 1998 سهلة، كونها جاءت في مجموعة (أولى) ضمت هولندا وصيفة وثالثة النسختين الاخيرتين على التوالي، والسويد وبلغاريا.

وكانت فرنسا عانت الأمرّين في التصفيات الاخيرة، حيث احتاجت الى الملحق لتخطي عقبة أوكرانيا، علماً بأنها خسرت أمامها ذهاباً صفر-2، قبل أن تفوز عليها 3-صفر في باريس.

ولن تجد البرتغال ونجمها، نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، المنتشيان باللقب الاوروبي، الشهر قبل الماضي، على حساب فرنسا المضيفة، اي صعوبة في التأهل، حيث ابتسمت لها القرعة وأوقعتها في مجموعة سهلة نسبياً (الثانية) الى جانب سويسرا والمجر ولاتفيا واندورا، والامر ذاته بالنسبة الى انجلترا التي جاءت في (السادسة) مع اسكتلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا وليتوانيا.

ويبدأ المنتخب الإنجليزي مشواره مع مدربه الجديد، سام الاردايس، في اول مباراة بعد الإخفاق الذريع في كأس أوروبا في فرنسا، وذلك عندما يحل ضيفاً على سلوفاكيا في المجموعة السادسة.