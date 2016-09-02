إنفانتينو يتقاضى سنويا من «فيفا» 1.3 مليون يورو

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم أول من أمس الاربعاء أنه حدد الراتب السنوي لرئيسه السويسري جاني إنفانتينو في 5ر1 مليون فرنك سويسري (38ر1 مليون يورو) اي أقل ب25% من راتب سلفه مواطنه جوزيف بلاتر.

واوضح البيان ان اللجنة الفرعية للتعويضات ورئيس الفيفا توصلا الى اتفاق حول راتب سنوي بقيمة 5ر1 مليون فرنك سويسري بالاضافة الى امتيازات عينية.

وابرز البيان ان هذه الامتيازات العينية تشكل سيارة ومسكنا وظيفيا بالاضافة الى تعويضات بقيمة 2000 فرنك سويسري في الشهر. وتابع ان هذا العقد دخل حيز التنفيذ منذ 27 فبراير 2016.

واشار الاتحاد الدولي في البيان الى انه لن يتم دفع اي مكافآت لرئيس الفيفا في عام 2016، موضحا «سياسة التعويضات الحالية للفيفا غير كافية وتفتح الباب امام اختلالات وسوء استخدام».

وتابع «اعتبارا من عام 2017، سيكون بامكان إنفانتينو الاستفادة من مكافآت على أساس المعايير الجاري اعدادها والتي تأخذ بعين الاعتبار كلا من مهمات والاوضاع المالية للفيفا، بالاضافة الى نتائج الإصلاحات التي ستقوم بها المؤسسة».

وبات الاتحاد الدولي لكرة القدم في قلق مستمر من السقوط في أي مشكلة مالية بعد سلسلة الفضائح التي تورط فيها مسؤولوه من الرئيس السابق إلى موظفين صغار.