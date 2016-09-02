العراق تخسر بهدفين من أستراليا

فاز المنتخب الأسترالي لكرة القدم على ضيفه العراقي 2-صفر، أمس، في بيرث في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018.

وسجل ماسيمو لونغو (58) وتومي جوريتش (65) الهدفين.

وانتظرت أستراليا حتى الشوط الثاني لحسم النتيجة، فافتتحت التسجيل عبر لونغو من مسافة قريبة، إثر تلقيه كرة عرضية تابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (58).

وأضاف جوريتش الهدف الثاني عندما استغل كرة عرضية أمام المرمى، إثر ركلة ركنية تابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (65).

وتحل أستراليا ضيفاً على الإمارات، الثلاثاء المقبل، فيما يلعب العراق مع السعودية في اليوم ذاته.