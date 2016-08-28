من دون كاسياس

بدأ منتخب إسبانيا الجديد من دون الاسم الذي ارتبط به لأكثر من 15 سنة، دافع فيها كاسياس عن قميص الماتادور، وكان احد أهم الأسماء التي صنعت مجد المنتخب الإسباني بعد فوزه ببطولتين أوربيتين، وكأس العالم في 2010، فقد لعب له 167 مباراة، وأسهم في 121 انتصاراً، وكان قائد المنتخب في 104 مباريات، وخاض معه 102 مباراة بشباك نظيفة، ورغم أن المدرب لوبيتيغي ترك الباب مفتوحاً لعودته، إلا أنه عملياً تعتبر هذه نهاية رحلة كاسياس مع إسبانيا.
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حول نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، وجهته في سوق الانتقالات إلى إنجلترا، وبالذات إلى نادي نيوكاسل، حيث يرغب في التعاقد مع لاعبه الفرنسي موسى سيسوكو.
«توتو سبورت»
اقترب وكيل اللاعب الإيطالي بالوتيلي، رايولا من إتمام انتقال اللاعب المثير للجدل إلى الدوري الفرنسي، حيث من المتوقع أن يحمل قميص فريق نيس، بعد أن بات خارج حسابات ليفربول.
«10 سبورت»
يخشى نادي ريال بيتيس من خسارة أحد أفضل لاعبيه، روبن كاسترو خلال الأيام المقبلة، حيث أبدى مسؤولوه تخوفهم من عرض مغر من ناد صيني لايمكن مقاومته.
«فووتبل إسبانيا»