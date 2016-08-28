من دون كاسياس

حول نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، وجهته في سوق الانتقالات إلى إنجلترا، وبالذات إلى نادي نيوكاسل، حيث يرغب في التعاقد مع لاعبه الفرنسي موسى سيسوكو.

«توتو سبورت»

اقترب وكيل اللاعب الإيطالي بالوتيلي، رايولا من إتمام انتقال اللاعب المثير للجدل إلى الدوري الفرنسي، حيث من المتوقع أن يحمل قميص فريق نيس، بعد أن بات خارج حسابات ليفربول.

«10 سبورت»

يخشى نادي ريال بيتيس من خسارة أحد أفضل لاعبيه، روبن كاسترو خلال الأيام المقبلة، حيث أبدى مسؤولوه تخوفهم من عرض مغر من ناد صيني لايمكن مقاومته.

«فووتبل إسبانيا»