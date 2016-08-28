البايرن يفتتح موسم الـ «بوندسليغا» بسداسية في بريمن

قال مدرب بايرن ميونيخ، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنه أجرى تغييرات قليلة على فريقه لأنه قوي جداً، وأنه سعيد لوراثة ما فعله سلفه الاسباني بيب غوارديولا. وبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بطريقة مثالية باكتساحه ضيفه فيردر بريمن بستة اهداف نظيفة يوم أول من أمس، في مباراة الافتتاح، في مؤشر على استعداده جيداً لإحراز اللقب الخامس على التوالي (رقم قياسي). وسجل أهداف البافاري كلا من تشافي ألونسو في الدقيقة 9، ثم هاتريك من ليفاندوفسكي (13 و46 و77)، وهدفين من كل من فرانك ريبيري 73، وفيليب لام 66.

البافاري مع أوغسبورغ في الكأس أوقعت قرعة الدور الثاني من كأس ألمانيا بايرن ميونيخ حامل اللقب مع جاره أوغسبورغ في ديربي بافاريا. وأحرز بايرن اللقب الموسم الماضي بفوزه على دورتموند في المباراة النهائية. وتوّج بايرن بطلاً للدوري ايضاً الموسم الماضي، وبدأ دفاعه عن اللقب بفوز كاسح على ضيفه فيردر بريمن بستة اهداف نظيفة. ويلتقي دورتموند فريق يونيون برلين من الدرجة الثانية. ويُقام الدور الثاني في 25 و26 أكتوبر.

واحتكر الفريق البافاري لقب الدوري الألماني في المواسم الأربعة الماضية.

وقال انشيلوتي لمحطة اي ار دي الالمانية: «لقد اجريت تغييرات قليلة في بايرن لأنه فريق قوي جداً، ربما نحن بحاجة فقط الى اللعب بطريقة هجومية اكثر».

وتابع «أنا سعيد جداً، فكان ذلك اداء جيداً جداً من الفريق، لقد بدأنا المباراة جيداً وسيطرنا عليها مبكراً». وأضاف «لعبنا جيداً طوال الدقائق الـ90، وأنا سعيد لأن هناك اموراً قليلة فقط يجب تحسينها».

وأشاد انشيلوتي بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل ثلاثية امام بريمن بقوله «ليفاندوفسكي مهاجم رائع، لقد لعبنا بشكل جيد في الهجوم مع الكثير من الثنائيات والهجمات بعدد كبير من اللاعبين». وكان ليفاندوفسكي توّج هدافاً للبوندسليغا الموسم الماضي بـ30 هدفاً. واللافت أن بايرن كان اكتسح هامبورغ بخماسية نظيفة في مباراته الأولى في الدوري الموسم الماضي. وتواجه المدرب الإيطالي مشكلة كبيرة في اختيار التشكيلة الأساسية في بايرن، نظراً للعدد الكبير من النجوم في الفريق. ويقول في هذا الصدد «الفريق قوي جداً لدرجة أنه من الصعب اختيار 11 لاعباً، وهذا يعني ان لديك 11 لاعباً سعيداً و12 أو 13 غير سعيد». وأوضح «وجدت جواً رائعاً في بايرن، واللاعبون يدعمون بعضهم بعضاً».

ويملك بايرن ترسانة من اللاعبين امثال الحارس مانويل نوير وتوماس مولر وجوشوا كيميتش والتشيلي ارتورو فيدال وليفاندوفسكي والفرنسي فرانك ريبيري والنمساوي دافيد الابا والإسبانيين تياغو الكانتارا وتشافي الونسو، فضلاً عن المصابين المتوقع ان يلتحقوا بالتشكيلة في الأيام المقبلة كالجناح الهولندي اريين روبن والفرنسي كينغسلي كومان، والبرتغالي ريناتو سانشيز وجيروم بواتنغ وهولغر بادشتوبر.