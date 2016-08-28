140 ألف دولار مكافأة الأردني أبوغوش بعد ذهبية «ريو 2016»

أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية أول من أمس، عن مكافأة مالية بقيمة 100 ألف دينار (140 ألف دولار) للبطل احمد أبوغوش، الحاصل على ذهبية التايكواندو في وزن تحت 68 كغم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو. وسينال مدربه فارس العساف مبلغاً قدره 50 ألف دينار، ما يعادل 79 ألف دولار.

وأكدت أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية لانا الجغبير لفرانس برس، أن «البطل أبوغوش ومدربه العساف يستحقان أكثر من ذلك، بسبب منح الأردن أول ميدالية في تاريخ الألعاب الأولمبية، وأدخلت الأردن سجل الشرف الأولمبي من أوسع الأبواب».

وأشارت الجغبير أن اللجنة الأولمبية «ستقيم الثلاثاء المقبل حفلاً كبيراً لتكريم البطل أبوغوش والمدرب العساف وتسليمهما المكافآت المالية، التي لم يسبق لأي رياضي أردني الحصول عليها».

وينتظر أن يحظى أبوغوش والعساف باستقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث سيمنحهما تكريماً خاصاً يليق بالإنجاز التاريخي، حيث اعلن أبوغوش أنه سيهدي الميدالية للملك الأردني. يذكر أن أبوغوش حظي باستقبال الأبطال قبل أيام لدى عودته من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث يعتبر العربي الوحيد الذي يحقق ذهبية التايكواندو، بجانب إدخال الأردن سجل الميداليات الأولمبية.