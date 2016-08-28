التشيلي بيليغريني مدرباً لهيبي فورشن الصيني

أعلن نادي هيبي فورشن الصيني، أمس، رسمياً، عن تعيين التشيلي مانويل بيليغريني في منصب المدير الفني للفريق خلفاً للمدرب السابق لي تاي. ولم يتول بيليغريني (62 عاماً) أي منصب منذ رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم الماضي.

وسيقود بيليغريني مجموعة من اللاعبين أصحاب الأسماء اللامعة، مثل ايزيكيل لافيتزي وجيرفينيو وستيفان مبيا وكاكوتا وإرسان جولوم. وسينضم بيليغريني أيضاً في الدوري الصيني لمجموعة من المدربين الكبار مثل لويز فيليبي سكولاري وسفين جوران إريكسون. ويحتل فورشن المركز الخامس في الدوري الصيني برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.

ويسجل بيليغريني الظهور الأول مع هيبي فورشن في العاشر من سبتمبر المقبل في مواجهة غوانزهو المتصدر.