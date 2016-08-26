سيتي يواجه سوانسي.. وتشلسي يصطدم بليستر في كأس الرابطة

يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم بمواجهة سوانسي سيتي في الدور الثالث. وفاز سيتي باللقب في النسخة الماضية تحت اشراف مدربه السابق، التشيلي مانويل بيليغريني، بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ويقود المدرب الإسباني بيب غوارديولا مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث حقق انتصارين مهمين في أول جولتين بالدوري الانجليزي الممتاز. وأوقعت قرعة الدور الثالث مانشستر يونايتد بمواجهة نورثامبتون الذي اخرج وست بروميتش البيون بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 2-2 في الدور الثاني الثلاثاء.

ويلتقي تشلسي مع ليستر سيتي بطل الدوري، وأرسنال مع نوتنغهام فورست، وليفربول مع دربي كاونتي. وتقام المباريات بدءاً من 19 سبتمبر المقبل.

ويلعب في بقية المباريات ليدز مع بلاكبيرن، وكوينز بارك رينجرز مع سندرلاند. أما فريق وست هام فسيخوض اختباراً سهلاً أمام اكرينغتون، ويواجه ساوثمبتون كريستال بالاس، ثم فولهام مع بريستول سيتي. ويلتقي بورنموث بريستون، وتوتنهام غيلينهام، وايفرتون نوريتش، وبرايتون ريدينغ، ونيوكاسل وولفرهامبتون، وستوك سيتي هال سيتي.