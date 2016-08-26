حسام البدري مدرباً لفريق الأهلي المصري

قرّر مجلس إدارة الأهلي المصري تعيين حسام البدري مديراً فنياً للفريق للمرة الثالثة، خلفاً للهولندي مارتن يول الذي تقدم باستقالته. ومن المقرر أن يقدم الأهلي مديره الفني الجديد خلال مؤتمر صحافي يوم غد السبت.

وسبق للبدري أن قاد الأهلي في 2009، بعد رحيل البرتغالي مانويل جوزيه، ثم رحل في نهاية 2010، وعاد مرة أخرى في 2012. وحقق البدري مع الأهلي بطولة الدوري مرة واحدة وبطولة دوري ابطال إفريقيا مرة واحدة وبطولة السوبر الإفريقية، والمركز الرابع في مونديال الاندية، بجانب السوبر المصرية مرتين.

وفي جانب آخر انتهت أزمة محمود عبدالرازق (شيكابالا)، صانع ألعاب الفريق الكروي الاول بفريق الزمالك المصري، مع مرتضى منصور، رئيس النادي، بتقديم اللاعب اعتذاراً رسمياً.

وكان منصور قرر إيقاف شيكابالا وإحالته للتحقيق بعد احتفاله مع رابطة ألتراس (وايت نايتس)، المنتمية لجماهير الزمالك، بعد الفوز على أنيمبا النيجيري بهدف دون رد في الجولة الخامسة لمباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأهل الفريق للدور قبل النهائي، وهو الامر نفسه الذي تم تطبيقه مع باسم مرسي مهاجم الفريق. وحذر رئيس الزمالك اللاعبين من التعامل مع الألتراس بأي شكل من الأشكال.