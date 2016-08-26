مدرب الأرجنتين يدعم غوارديولا في نصيحته لأغويرو بـ «المساهمة الدفاعية»

أكّد مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، إدواردو باوزا، أنه لا يعتبر طلب مدرب فريق مانشستر سيتي، الإسباني بيبي غوارديولا، من المهاجم سيرخيو أغويرو بمساعدة زملائه في النواحي الدفاعية بمثابة «تدمير للاعب». وأشارت الصحافة الأرجنتينية إلى أن غوارديولا انتقد أغويرو من خلال وسائل الإعلام، رغم أنه سجل ستة أهداف في آخر ثلاث مباريات للفريق الإنجليزي.

وقال غوارديولا متحدثاً عن نجم هجوم المنتخب الأرجنتيني: «ليس كافياً أن ينتظر حتى تصل إليه الكرة من زملائه، عليه أن يكون أول من يقوم بالضغط في الخط الهجومي، وأن يتحرك باستمرار لمساعدتنا». وأضاف: «لا يمكنك أن تتألق عندما تختفي لحظة فقدان الكرة، هذا مستحيل،

باوزا يرغب في تطبيق فكر غوارديولا نفسه في منتخب الأرجنتين.

لكنه يقوم بذلك، عليه أن يشارك في المهام الدفاعية».

وفي معرض ردّه على سؤال عن آراء غوارديولا في هذا الصدد، أجاب باوزا خلال مقابلة مع شبكة «تي واي سي سبورتس» التلفزيونية، قائلاً: «هذا ليس سيئاً». وتابع باوزا، الذي يبدأ مهمته مع المنتخب الأرجنتيني في الأول من سبتمبر المقبل بمواجهة أوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، قائلاً: «ربما كان أمراً سيئاً أن يقول هذا على الملأ، ولكن أثق بأنه تكلم معه بشكل شخصي، من الجيد أن يقول له هذا».

وأوضح باوزا أن غوارديولا يحتاج من أغويرو، بالإضافة إلى الأهداف، التي يسجلها، أن يتراجع 15 متراً إلى الوراء في حالة الدفاع. وتابع باوزا ساخراً: «لا أرى أن ذلك سيدمر اللاعب على الإطلاق، الأمر يتعلق بكيفية إقناعه».

وكشف باوزا عن أنه يرغب في تطبيق هذا الفكر في المنتخب الأرجنتيني، حيث قال: «لابد أن يتم هذا في إطار الالتزام والانضباط الواجب توافرهما داخل الفريق».