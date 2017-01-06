ماكين يعتبر الهجمات الإلكترونية الروسية «عملاً حربياً»

اعتبر السيناتور الجمهوري النافذ جون ماكين، الخصم اللدود لروسيا، أن الهجمات الالكترونية التي استهدفت جهات حزبية أميركية، وتقول واشنطن إن موسكو تقف خلفها، هي «عمل حربي».

وقال السيناتور المحافظ «هذا عمل حربي»، موضحاً انه «عندما تحاول تدمير أسس الديمقراطية فأنت تدمر وطناً».

ويعتبر ماكين خصماً شرساً لروسيا، وقد وصف مراراً رئيسها فلاديمير بوتين بـ«السفاح» و«المجرم»، بينما فرضت عليه موسكو بالمقابل عقوبات في 2014 رداً على عقوبات أميركية استهدفتها.

وشدّد ماكين على أن هناك «درجات» مختلفة من الأعمال الحربية.

وقال: «لست أقول إنه هجوم نووي. ما أقوله فحسب هو عندما تهاجم البنية الاساسية لبلد، وهذا ما يفعلونه (الروس)، فعندها هذا عمل حربي».

ومن دون ان تقدم حتى الآن أدلة علنية دامغة، تقول وكالات الاستخبارات الأميركية وشركات خاصة بالأمن المعلوماتي، يرجح أنها مستقلة، إن موسكو تقف وراء تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي، وبمدير حملة هيلاري كلينتون الانتخابية، جون بوديستا.

وتعتقد الإدارة الاميركية أن نشر «ويكيليكس» تلك الرسائل الإلكترونية، هدف الى تعزيز موقع دونالد ترامب في المعركة الانتخابية.

ويأخذ البيت الأبيض تلك الادعاءات على محمل الجد الى حد كبير، وقد فرض عقوبات شديدة ضد اثنين من أجهزة الاستخبارات الروسية، وطرد 35 دبلوماسياً روسياً اعتبر أنهم أعضاء في الاستخبارات الروسية.